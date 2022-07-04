李家超稱將率領司局長出席APEC　信可克服制裁 (11:50)

李家超重申，當局須盡量發揮「正面力量」，如派政府官員或社會各界人士外訪宣傳，並強調只講述香港的實際情况，不需要與人辯論。他又建議邀請外國代表來港，讓他們了解香港實况。

李家超與政務司長陳國基及多名問責團隊成員均被美國制裁，被問到國際企業包括航空公司及銀行會否拒絕提供服務。李家超稱，一些不合理的霸凌主義措施會製造障礙，認為「愈有大的相反力量，愈要大的動力去克服」，他又表示，政府團隊不只他一人，希望整個香港團結凝聚力量，市民可一同宣揚正面訊息。

特首政策組尚在物色主管 須想法一致

李家超早前宣布將成立特首政策組，他表示目前仍在物色主管，並期望其想法要與他一致，彼此能有正面化學作用。他又認為，特首政策組須具有政策的分析能力，並了解國家發展和國際形勢，要知道香港現時是「順風」還是「逆風」。

善用粉嶺別墅作官式環境

前任特首林鄭月娥曾建議，騰出位於古洞的特首粉嶺別墅作土地供應選項。李家超回應，可善用別墅為官式環境，讓官員集思廣益、發揮創新思維，亦可邀請傳媒到別墅交流意見。