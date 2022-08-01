foodpanda再澄清保險包括等待接單及暫停更份時間 (21:49)

foodpanda今日表示，正與保險公司聯絡修正相關文件，稍後上載至網站供送遞團隊及公眾查閱。又指，公司有既定機制定期檢視保險細節，確保送遞團隊能夠享有符合甚至高於行業標準的保障，上一次更新為今年2月，當時調整並提升醫療保額及傷殘賠償，會繼續積極與送遞團隊保持緊密聯繫。

foodpanda網頁現提供一份有關「團體意外人身保險」的簡介手冊，指有關條款由2022年2⽉1⽇起生效，列明「保障於閣下就提供送遞服務而在Rider app接單開始後生效，並於閣下完成送遞後終止」，即不包括「等待接單及暫停更份時間」。手冊亦表明，條款以保單為準，如需要保單副本，則要在獲得 foodpanda的同意後，再向保險公司達信（香港）有限公司索取。

外賣員權益關注組成員嘉泳表示，外賣員一般以該份簡介手冊理解自己的權益，foodpanda對保障時段有另一套說法令人感混亂及不解，期望公司進一步交代是否近日延長保障時段、過往在等候接單期間發生的意外個案可否追討。她續指，外賣員及關注組上周四（7月28日）到foodpanda公司請願後，暫未獲公司再聯絡溝通，希望公司可如其聲明所言，與外賣員「定期保持緊密聯繫」，回應外賣員促保障非工作時間的訴求。