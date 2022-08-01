患自閉症送貨員被控煽動　國安法指定法官郭偉健裁定有權將案移交區院 (19:01)

辯方指出，被告陳泰森（22歲）打算承認一項煽惑他人參與非法集結罪及3項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。辯方較早時指，該煽動罪屬《裁判官條例》附表2第III部罪行，在《裁判官條例》第88條中列明不可移交區院，只能轉介至高院審理，立法條文並非多餘。

郭官在判辭指，第III部罪行只是為了劃分將轉介區院審訊的罪行，立法機關當時可能選擇或純粹沒有考慮到須妥善列明有關罪行。郭官留意到在第III部列出可處終身監禁的罪行存有例外，包括涉及非法入境船員的控罪可轉介區院，亦非可判終身監禁，形容罪行的條文有錯漏或不準確，卻無阻轉移區院審訊。

郭官認為，依賴第III部所列罪行，反過來推論和分辨該些屬「可公訴罪行」是錯誤的。而且，本案煽動罪亦未有叛逆等罪指明是可公訴，故按照《刑事訴訟程序條例》第14A條，它僅是「簡易程序罪行」。

至於辯方提出涉羊村繪本的伍巧怡案，判辭提及危害國安罪行應以循公訴程序審訊，郭官認為雖然如此，但國安法並沒有把「簡易程序罪行」變成「可公訴罪行」的用意。他稱，基本法第23條列明港府應自行就煽動叛亂等罪立法，他認為國安法沒有篡奪港府就煽動罪行立法的用途。