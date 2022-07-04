旺角反詐騙行動拘60人　有人偽造紀錄騙600萬元百份百擔保特惠貸款 (18:56)

旺角警區重案組第一隊主管偵輯督察黃健熙表示，今年初接獲匿名投訴，懷疑有詐騙集團利用訛稱從事建築工程的本地公司，騙取政府在疫情推出的百分百擔保特惠貸款。重案組探員經深入調查，發現詐騙集團從不同渠道收購個人資料，利用資料開設傀儡出糧戶口、虛假糧單、強積金供款紀錄，並虛報公司營業額與收支紀錄，營造公司在疫情期間營業額大幅下跌現象，於去年9月申請百分百擔保特惠貸款，並於翌月獲銀行批出600萬元。該集團收取款項後馬上全數轉走至不同戶口，至今仍未償還貸款。重案組探員其後拘捕3男2女，當中一人為骨幹成員，其餘4人則是假扮的員工，相信行動已瓦解將該詐騙集團。

旺角警區重案組第三隊主管女偵輯督察劉曉穎稱，另一個團伙涉嫌透過網上投資加密貨幣詐騙。警方今年4月接獲一名48歲女事主報案，指早前透過社交媒體認識騙徒，經其介紹使用虛假加密貨幣投資平台，推介高回報投資計劃。事主根據指示下載程式及註冊成為會員，平台的假顧客服務員會指示事主將投資款項轉帳到不同銀行戶口，以兌換為加密貨幣作投資。事主不虞有詐，將530萬元轉至不同戶口，其後事主企圖取回投資回報時，始發現無法登入平台，亦沒法與客服聯絡。旺角警區刑事部於過往兩周拘捕涉案的4男1女。