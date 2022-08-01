女子付百萬訂金方知單位屬凶宅　指業主及地產代理失實陳述入稟索償 (18:21)

原告張秀萍；兩名被告為單位業主李芬儀和利嘉閣地產有限公司。

原告在入稟狀指，今年3月底，利嘉閣地產代理莊國華向她介紹一個位於海怡半島10座的單位，原告特意問及單位有否發生特別事故、是否為凶宅，莊國華表示沒有，作為業主的首被告再次確認單位非凶宅，原告同意以1100萬港元購入單位，支付110萬元訂金後，雙方先後簽訂臨時買賣合約及正式合約。

惟在5月完成交易前，原告獲悉單位實為凶宅，一名父親於2006年5月在單位單的浴室自殺身亡。原告向單位大廈保安查詢，獲至少兩名地產代理告知，該單位為凶宅廣為人知，業內亦有記錄，向首被告查詢後，對方僅稱物業的估值不曾受事件影響。

原告指，次被告作為專業地產代理有責任向客戶提供準確及可靠資料，然而次被告沒有就凶宅一事作查詢，甚或視而不見，違反謹慎責任。原告於今年6月透過律師去信首被告，要求撤銷合約並退回訂金，訂金卻遭首被告沒收。

連同印花稅及律師費用等，原告因而損失約152萬港元，入稟要求法庭撤銷合約，頒令首被告退回110萬元訂金、次被告不得獲取任何佣金，兩名被告均須賠償損失。