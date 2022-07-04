少年認前年毁東海堂判入勞教中心　官稱「裝修」行為似黑社會尋仇惟應予機會改過自新 (18:01)

區院暫委法官許肇強判刑時引述辯方求情稱，現17歲的第五被告父母離異，其父於2018年因急性肺結核去世，被告曾受感染，須接受治療。被告與母親關係其後變得緊張，母親亦忙於工作，導致被告成績倒退，需要重讀中三及轉校，但尚未完成中四課程。辯方又呈上被告、其母及社工的求情信，顯示被告有莫大悔意，表示以後會奉公守法，重新做人。

許官表示，據涉案的閉路電視片段、控方案情等，且5名被告身穿黑色裝束及蒙面，以防被追查，顯示本案有預謀。許官續指，5人在店舖破壞，除其中一人曾燃點火種，其餘人士使用石塊、磚頭為工具，如辯方所指他們事前沒有準備工具，並在街上拾起石塊。

許官又稱，被告來自破碎家庭，父親去世，對年輕人的成長心理必然有影響，被告小學成績名列前茅，惟升上中學後一落千丈。許官表示，適逢當時的反修例活動，被告受社會風氣、朋輩影響，以及互聯網等暴力渲染、缺乏父母管教下誤入歧途。考慮案情、辯方求情及報告建議等，終判他入勞教中心。