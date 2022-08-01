新冠疫情｜本港增4254宗新冠陽性個案　22個月大染疫女嬰病逝 (17:32)

醫管局指，男童7月29日開始發燒，到私家醫院求診，翌日核酸檢測呈陽性並抽筋，他就讀的荃灣綠楊幼稚園亦有學童確診。男童送到急症室，其間再六度抽筋，經靜脈注射抗抽筋藥後停止抽筋。男童的腦部掃描暫時正常，沒有腦水腫，目前情况穩定，目前仍於深切治療部留醫。

學校今（1日）增940宗呈報陽性個案，涉及558間學校，其中聖士提反書院附屬小學的小六學生宿舍有8名學生確診，涉及7所房間。其中一間房有2名學生確診，每間房住約3至4名學生，宿舍共有90人，分兩層。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，學生會共用設施，亦會一起吃飯及活動，有時會除下口罩，相信病毒因此傳播。14名學生須接受家居檢疫，小六全級須停課一周。

曾出現確診個案的赤柱航海學校3樓宿舍多3名學生確診，1宗來自2A班、2宗來自2B班，累計有7名學生確診，分布於4所房間，同房學生須接受家居檢疫，以上兩班亦須停課一周。

有8間學校個別班級須停課一周，包括沙田祟真中學2C班有4名學生確診，2D班則有2名學生確診，均於上周參加班際籃球比賽；基督教香港信義會健明幼兒學校預備班有6名學生確診，1名任教老師亦確診；聖安當小學2C班有4名學生確診；東涌機場幼兒園2至3歲班有4名學生確診，1名任教老師亦確診；聖馬可中學4E班、聖約瑟書院4F班、明我幼稚園幼D班，均3名學生確診；世德幼稚園（梨木樹）K3A班3名學生確診，1名任教老師亦確診。

多1間院舍呈報陽性個案，沙田賽馬會耆智園有1名院友確診。