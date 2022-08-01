競委會揭7私家車分銷商規定車主到指定地點維修車輛　分銷商擬解除限制 (16:05)

7間分銷商分別為Cartel Motors Limited、大昌行集團有限公司、Inchcape International Holdings Limited、錦龍汽車集團有限公司、意美汽車（香港）有限公司、森那美汽車集團（香港）有限公司及宏益控股有限公司。涵蓋下列17個私家車品牌，分別為奧迪、寶馬、雪鐵龍、福特、本田、積架、起亞、Land Rover、凌志、萬事得、MINI、三菱、日產、富士、鈴木、豐田及Volkswagen。

競委會調查發現，目前7間私家車分銷商對車主施加具限制性的保用條款，即規定不論保養或維修項目是否在保用範圍內，車主均須將私家車送往特約維修中心保養或維修，若不跟從便需承擔保用失效風險。競委會認為，以上限制或會阻遏私家車車主在保用期間光顧獨立車房，並限制獨立車房與特約維修中心的競爭力，亦令車主的服務選擇減少，最終導致保養及維修服務價格高昂，可能違反《競爭條例》下的第一行為守則。