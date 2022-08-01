中大生被指向警舉中指喊「黑警」　官稱片段未能證實裁定非法集結罪脫 (14:08)

被告鄭鼎楓（現21歲）散庭後與數名友人相擁。他見記者時引述老子道德經的「戰勝以喪禮處之」，並解釋稱不論有任何結果，戰爭均造成很多傷亡等。被告更稱「我好小事，其他人更加大件事」。

裁判官施祖堯裁決時引述證供，制服被告的警員黃立然供稱當日下午5時45分，與同僚推進防線至屯門鄉事會路與河傍路交界時，看到被告向警方雙手舉中指，並大喊「黑警」及「委任證」，遂向被告發出警告，並觀察被告約5分鐘。惟施官翻看片段，黃立然當時反方向步行，面向交界及觀察被告的時間不足3分鐘。另被告被拍到當時是經過馬路，未有舉中指或叫喊，故施官不接納黃的證供。

施官又稱，雖然現場多於3人，但因黃立然的證供不被接納，控方無法證明在場人士是路人或是集結人士，裁定控方未能在毫無合理疑點下證明被告參與非法集結，裁定他罪脫。