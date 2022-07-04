MIRROR演唱會事故｜舞台工會冀一併調查決策過程　查誰人決定「去馬」續演 (15:56)

他亦提到舞蹈員一般難以拒絕主辦單位要求，即使有簽合約甚至條款「寫得足」，如對方拒絕執行或臨時新增條款，舞蹈員亦無力量爭取，願意爭取者日後亦可能被人列入「黑夠單」，難再聘用。他認為舞蹈員業界日後無論以何方式代表業界爭取權益，也應該思考如何訂出保障方向，例如將綵排日數與懸掛裝置或舞台項目掛勾。

陳頴業指，是次嚴重意外對行內「好震撼」，除了爭取意外真相和討論賠償等，大眾亦應關注意外對舞蹈員的心理陰影。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文亦於節目表示，指舞蹈員對工作沒有話事權及控制權，亦未必可以自行安排各樣流程，或屬「假自僱」，而自僱人士本身沒有勞保保障，傷者只可透過民事索償追討，惟處理過程以年計，當傷者傷勢越嚴重，所需時間亦會越長。

蕭倩文亦指，舞台工作牽涉較多機械，但沒有條例規管。她解釋，勞工法例中的《工廠及工業經營條例》並沒有包括舞台工作，舞台亦不被定義為工業，使規管不適用於此條例。當局雖可透過《職業安全及健康條例》規管，惟刑罰比《工廠及工業經營條例》輕。