李家超稱將宣布縮短酒店檢疫安排　「黃碼」或涵密切接觸者 (12:17)

至於「紅黃碼」安排，李家超認為除政府早前提出的海外入境人士外，密切接觸者等都存在一定風險，應列入「黃碼」，不能進入高風險場所。

稱香港較英國更便利 港人外國發展空間有限

李家超亦於訪問中被問及對移民潮的看法，他稱未必會用「移民潮」的字眼形容，認為各人離港的背景不同，而香港是開放社會，「出出入入」十分普遍。李家超承認如今人口進出數字比以往多，因全世界都在「搶人才」，香港有些人因此離開亦可理解。

李家超又以曾在英國生活一年的經歷為例，稱當年試過在英國等地鐵時，列車班次突然取消，卻一直沒有人通知，指移民者的想像和現實可能有差距，又認為港人在外國發展事業空間有限，形容有「Glass Ceiling」。他被問到有部分港人因感到失去自由而離港時指，或因有人錯誤理解一國兩制。

再提修例風波稱已盡力解說

被問到有否反思3年前的反修例風波，包括於連串示威遊行前剎停修例。當時為保安局長的李家超表示已盡力解說，形容「歷史自有公論」，又指事件涉及有「破壞勢力」危害國家安全，要考慮「破壞勢力」與管治系統的力量對比。