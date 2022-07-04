MIRROR演唱會事故｜楊潤雄盼一至兩周內知初步事故起因　解釋「靜態唱歌論」稱有誤會 (10:12)

楊潤雄表示，會調查事故到底是涉及人為疏忽或機件問題，如金屬疲勞或鋼索被割斷。不同部門亦已根據所屬法例展開調查，如警方已到場搜證、勞工處會調查僱主有否適當保護僱員安全、機電署亦會找結構工程專家調查屏幕下墜原因、康文署則負責找出意外原因及檢討未來表演有否需要改善。

楊潤雄亦分於港台及商台節目解釋日前的「靜態唱歌論」，指屬誤會，稱康文署會盡量配合表演者需要，若涉及複雜舞台設計時要更小心，認為要確保表演安全，「係咪要上上落落得咁頻密？」他指康文署會負責審視稍後的演唱會安排，並詳細與表演方商討，並不代表不能以其他方式表演，亦難以一概而論不同演唱會的處理方式。

楊潤雄期望，涉事演唱會主辦方、工程承辦商及認可人員合作，他透露康文署在邀請部分人開會亦有難度，而目前已經知悉負責演唱會的認可工程師身分，當局需邀請他調查才能了解更多細節。他亦表示今次調查會安排外聘專家參與。

至於有業界人士指紅館演唱會以往會設有康文署派出的駐場監督，但其後取消安排，認為影響安全保障。楊潤雄指有關安排已於十多年前取消，而且駐場監督亦非工程師。