「通宵營業」等10個霓虹招牌經復修後展出　部分今起亮燈 (18:33)

主辦機構「霓虹交滙」的總經理陳倩雯稱霓虹文化在香港有近百年歷史，蘊含不少中國傳統文化，例如手寫書法、西洋美學等，不希望霓虹招牌成為歷史。本身是香港非牟利機構的「霓虹交滙」，至今保育約30個霓虹招牌。陳倩雯透露修復一個燈牌成本需5至6位數字費用，涉拆除及修復等。

機構首個保育項目是佐敦白加士街翠華餐廳的「通宵營業」招牌，陳倩雯稱當時花近3個月時間籌備移除工程，稱此招牌代表香港宵夜文化，別具特色，又指機構與數名資深霓虹師傅一起修復霓虹招牌，修復過程繁複，技術沒先例可循，只能慢慢摸索，而部分招牌損毁較嚴重，只能參考舊照片還原。

霓虹招牌一般集中在唐樓和舊區，因舊區重建，加上屋宇署的小型工程監管制度，很多大規模招牌被清拆。陳倩雯指製作霓虹招牌已成夕陽行業，目前全港只餘數十名霓虹師傅，因生意淡薄，大多都不是全職。陳又表示，機構將舉辦由傳統霓虹招牌製作師傅主持的工作坊、導賞團、講座和展覽等，未來也會進行更多霓虹招牌的保育工作。