32%受訪青年怕受騙卻步元宇宙　團隊倡加強宣傳教育及監管 (15:59)

研究以網上問卷調查方式，於今年4月12日至25日期間，隨機抽樣訪問了1292名15至34歲青協會員。結果反映，56%受訪者曾接觸元宇宙，最多是利用元宇宙平台玩遊戲，佔46.1%。而窒礙受訪者參加元宇宙活動，主因有「欠缺相關設備」（43%）、不了解（37%）、害怕受騙（32%）。

研究亦訪問了相關企業和專家意見，報告引述科大計算媒體與藝術講座教授許彬指，留意到最近有人炒賣NFT，提醒投資者必須小心注意風險，他又提出未來或須設立軟件標準及規範化，解決與虛假信息和私隱問題等，建立社會的信任。報告亦引述有數碼藝術公司創辦人認為，元宇宙最重要的是實名制，舉例早前在元宇宙發生的非禮案，指缺乏監管下會出現很多道德問題。

研究團隊就元宇宙發展提出建議，青年創研庫經濟組成員吳志庭表示，政府應盡快制訂數碼經濟發展政策及改善Web3.0發展環境的措施，如加強監管加密貨幣交易，並協助中小企發展元宇宙業務，使元宇宙應用更普及，以增強市民信心。另一名團隊研究員袁小敏指出，無論是技術員還是內容設計員，現時元宇宙產業人才短缺，故政府對元宇宙發展的立場十分重要，應帶頭培養人才。