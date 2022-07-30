理大「圍魏救趙」再多4人罪成 官：為示威者提供安慰構成暴動 (20:34)

罪成4人為詹溢朗（23歲，案發時歲數，下同）、梁安生（24歲）、梁敬慈（44歲）和梁安逸（20歲）。郭官表示，事發在2019年11月19日凌晨，示威者在尖沙咀製作汽油彈，並向警方投擲汽油彈。至凌晨3時，厚福街後巷有手推車著火，發生爆炸，警員在附近拘捕各被告。

郭官表示，控方沒有直接證據證明被告參與暴動，但憑衣著裝備、被捕地點等，推論各人在場鼓勵及協助暴動。郭官逐一分析針對4名被告的證據，其中詹溢朗在樓宇天台被捕，該樓宇梯間佈滿示威裝備。郭官認為，法庭不難推論，示威者必然匆忙卸下裝備逃走，如果被告只是路過，根本無原因與「暴徒」走上天台。

至於在厚福街後巷被捕的梁安生和梁安逸，郭官表示該處發生連串爆炸，儼如一個小戰場，任何人如不想牽涉其中，只會遠離該處。對於兩人管有防火手套，辯方爭議示威者一般只會用單手丟汽油彈而不會轉手，郭官形容說法「啼笑皆非」，指示威者可能用雙手製作汽油彈，而且兩人攜帶金屬棒等裝備，屬有備而來。

至於在厚福街被捕的梁敬慈，郭官表示她曾卸下頭盔逃跑，又攜有接近用完的噴漆，屬有意參與暴動。郭官提及，雖然她管有醫療用品，但法庭不會因為她擔任急救員，便斷定她不能參與暴動；考慮她與激進示威者一起行動，裁定她並非無辜路過。