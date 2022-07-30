清洗逾4100萬元犯罪得益　警拘7男女 (12:37)

警方財富情報及調查科高級督察陶勁笙表示，洗黑錢集團透過即時通訊軟件，以500至2000元利誘市民開立實體戶口及虛擬銀行帳戶，並索取其銀行戶口資料、銀行卡及相關密碼。相信該集團由2021年6月起開始營運，租用酒店作為營運中心，利用至少20個相關的戶口，清洗來自投資騙案、社交媒體騙案及電話騙案等的犯罪得益，涉及超過20宗案件，騙案總損失約1000萬元，累計已清洗超過4100萬元的懷疑犯罪得益。

警方財富情報及調查科一連兩日（28至29日）展開代號「矯捷」的拘捕行動，在油麻地一酒店等多區拘捕5男2女，年齡介乎19至48歲，涉嫌洗黑錢及串謀洗黑錢。警方指，被捕人報稱為速遞員、收銀員及無業等，部分有黑社會背景，其中2人為集團骨幹，相信已瓦解該集團，但仍有部分傀儡帳戶持有人未落網，不排除更多人被捕。

警方呼籲，市民切勿借出、租出、出售戶口予他人，包括銀行、證券、儲值支付工具戶口等，因戶口一旦被用作非法用途，持有人可能已干犯洗黑錢罪，市民如懷疑受騙，可致電「防騙易」熱線18222查詢。