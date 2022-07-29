法官打斷事主作供 建築工人上訴脫強姦罪 (20:48)

上訴人馮海洋（案發時27歲）被控2017年10月21日，在天水圍一單位強姦女子X（案發時26歲）。判辭表示，上訴人自辯表示當晚夢遺，所以短褲遺留了精液，他後來交給X清洗褲子。上訴方提出的爭議點，與事主X拍攝的短褲照片有關。上訴方亦質疑，原審法官金貝理曾打斷X作供，爭議定罪不穩。

上訴庭首先表示，原審法官引用《證據條例》 第22A條，拒納短褲照片為呈堂證據，惟根據條例，相片並非來自電腦紀錄的文件證據，原審法官誤解了有關條文。

此外，X作供時講到涉案短褲照片，其間被原審法官打斷，X不能詳細解釋拍攝過程。而法官總結證供時，歸納為X沒有拍照。上訴庭表示，已無法知道X當時想說甚麼，形容原審法官以「略為不盡人意」的方式，誤解和打斷證人作供。上訴庭認為，X無法解釋照片的來源，有損上訴人在陪審團前陳述辯方案情。故此，上訴庭裁定上訴得直，撤銷原審定罪和刑期。