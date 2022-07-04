3機場販毒案裁表證不成立　律政司若法官裁決表證時犯錯　可交上訴庭處理 (18:22)

庭上主要討論第3宗販毒案，涉案男被告從美國來港，被搜出公事包藏有市值逾197萬元的可卡因。法官麥偉德早前裁決指，經過適當引導的陪審團會從涉案的電郵，推論被告受騙替人販毒，因此裁定表證不成立。律政司副刑事檢控專員譚耀豪今表示，有關電郵是未必真確的傳聞證供，不應該被法官接納，應該交由陪審團自行裁斷。法官彭寶琴聽畢表示，如果法官這樣做，是對陪審團功能的僭越（usurpation）。

本案源於律政司將法律問題轉交上訴庭，不會影響原審的無罪裁決。譚耀豪建議，如果日後遇上同樣情况，律政司認為法官錯誤裁定表證不成立，可以交由上訴庭定奪，而最後的上訴途徑是終審庭。譚表示，屆時陪審團可以等候最終裁決，或者重選陪審團審案。

代表「法庭之友」的資深大律師黃佩琪指出，3宗販毒案基於相似的環境證供，例如被告來港時攜帶較重的行李、曾經走遍不同國家、事前接受第三者提供薪酬和住宿開支等。黃認為，案件的主審法官考慮了辯方案情和證據可信性，取代了陪審團的功能，形容是「跨越了法官的界線」。