「全球反極權遊行」6人事隔近3年被控非法集結等罪　兩人認罪 (18:11)

6名被告依次為朱德成（30歲、演員）、黃家偉（30歲、送貨員）、廖樂兒（19歲、學生）、劉曉彤（18歲、學生）、陳輝烆（20歲、地盤工人）、岑子軒（25歲、工程助理）。據悉，廖早前入選香港新晉女子團體。她今於庭上申請離港一個月到韓國集訓被拒。

朱、黃、廖、劉、陳，被控於2019年9月29日，在旺角警署對出附近一帶與其他不知名人士參與非法集結。朱、岑各被控於同日在公眾地方管有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。陳則涉兩項襲警罪，被指於旺角西洋菜南街近弼街交界襲擊在正當執行職務的警員7608及警員15120。

黃承認一項非法集結罪、岑則承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案情指，警方當晚於現場多次向人群發出警告，要求眾人離開，並於其後的掃蕩行動中拒捕黃、岑。黃當時戴着黑色護目鏡、白色口罩，被搜出索帶、手套等工具。岑則被搜出急救用品和一支雷射筆。

辯方求情時指黃於當晚未有進行任何激進行為，僅在旁徘徊，並呈上一封由黃撰寫的求情信，以表其悔意，又指另一被告岑因案件失去了在公司晉升的機會。