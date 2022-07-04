8.11尖沙嘴衝突7人暴動罪成　一掛社工證被告脫罪　官信或正執行職務 (18:09)

8名被告為案發時14歲男學生（現17歲）、運輸工廖偉明（28歲）、學生莊嘉灝（27歲）、學生黃千溥（24歲）、羅後成（21歲）、社工蕭呈希（25歲）、潘冠雄（28歲）及羅漢銘（25歲）。

法官指案發時示威者在柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道堵路、以水馬堵塞尖沙嘴警署正門，向警署投擲汽油彈，致一名警員雙腳燒傷，裁定當日有暴動發生，且所有警員證人均為誠實可靠證人。

除蕭呈希外，7人均配有與示威相關的裝備，其中兩人裝束尤如「準備隨時作戰」。他們向其他參與者表明為「同路人」，互相壯大聲勢，遂裁定7人暴動罪成。此外，9枚催淚彈有一定重量，羅漢銘必然知悉袋內有上述物品，他面對的無牌管有彈藥罪同樣罪成。

餘下的蕭呈希，法官引述其上司、註冊社工高紫修的證供指，蕭呈希是東華三院越峰成長中心的社工，當日被指派到場勸喻年青人離開及提供情緒支援，為安全起見派發防毒面罩及護目鏡。

法官指，蕭呈希被捕時佩戴社工證、身穿藍色短袖上衣、綠短褲，不排除他真按上司指示到場，雖其行為或超出職責範圍，或「刻意掛上社工證作籍口」以參與暴動，但疑點利益歸於被告，裁定他暴動罪不成立。旁聽人士隨即拍掌，法官稱「唔該安靜，呢度唔係拍手地方，亦都唔係紅館！」。