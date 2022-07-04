新冠疫情｜本港增4884宗新冠陽性個案　醫管局今起放寬處方新冠口服藥指引 (16:43)

醫管局今日（29日）放寬處方新冠口服藥指引。所有60歲以下人士，無論有否接種疫苗，若有長期病患或屬高風險人士，並在出現病徵5天內求診，加上沒有臨床上不適合因素，醫管局都會處方，希望減低病人死亡及重症風險，呼籲長者或長期病患者若有病徵，應盡快求醫。

至於昨日公布的染疫女嬰，醫管局指她目前仍然危殆。醫管局總行政經理關慧敏補充女嬰求診細節，指女嬰前日（27日）發燒，當日晚上約8時到北南丫普通科門診求醫，該院的醫護已立即通知東區醫院和飛行服務隊，直升機一小時後到達及送女嬰到東區醫院。

醫管局亦公布多一個醫院感染群組，瑪麗醫院內科病房一名85歲男病人，在7月24日做手術前檢測呈陽性，同房的兩名70和72歲男病人先後確診，3名病人目前情況穩定。院方經追蹤調查後，發現有4名員工確診，他們在工作期間有穿著合適的防護裝備。目前病房已停止接受新症和探訪安排。

另外，學校今（29日）增351宗呈報陽性個案，涉及290間學校，其中3間學校個別班級須停課一周，包括五旬節中學4A班有3名學生確診；皇仁書院4C班有3名學生確診；聖公會青山聖彼得堂山景邨幼稚園K3A班有3名學生確診；再多2間安老院舍呈報陽性個案，均有1名院友確診，包括香港基督教女青年會雲華護理安老苑、松齡（保德）護老中心，亦再多2間殘疾院舍呈報陽性個案，均有1名院友確診，包括扶康會澤安成人訓練中心及蕙蘭之家。