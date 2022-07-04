動漫電玩節開鑼有角色扮演者未有理會「禁露令」　斥大會不尊重動漫節文化 (15:47)

一眾Cosplayer至中午起陸續進入會展現場，展場內人頭湧湧，現場所見不少身穿短裙的Cosplayer均沒穿絲襪或襪褲。為展商擔任Cosplay模特兒的蘇小小身穿短裙及長靴扮演漫畫角色，她指展商沒向她作特別提示，故按原著穿同樣服裝。她認為，大會指引或令cosplayer未能完全跟從原著，是不尊重動漫角色作者，批評大會破壞動漫節文化。

15歲的采喬及16歲的Xin分別穿短褲及短裙扮演手機遊戲角色，二人均沒穿絲襪，僅穿安全褲。采喬稱，有些角色衣著較為性感，理解大會顧及有小朋友故有相關指引，惟大會及家長應教育入場者尊重Cosplayer，並非倒過來要求cosplayer遮蓋私人部位，對大會做法感「不舒服」。

有動漫電玩迷打尖跑入場掃「戰利品」 惹通宵排隊者不滿

動漫節於今早10時開幕，會展門外分成三條隊伍等候進場，分別為頭籌、NFT門票及普通票隊伍。早上9時許會展門外有逾百人排普通票隊伍，惟大會開放予市民正式進場時，有排在較後位置的動漫迷打尖奔跑入場，有已通宵排隊一天市民批評，大會沒安排派籌，造成混亂。

NFT電子票排頭位的陳先生今早7時半到場等候，他指去年買普通票排了3至4小時，今年天氣酷熱，故買NFT門票優先入場；至於今年18歲、抽到頭籌001號的陳生則稱對抽到頭籌感驚喜，一進場便花了四千多元為因要上班沒法到場的叔叔購買兩款變形金剛模型，其中一款限量發售500件，對成功完成任務感高興。

抽到頭籌299號的模型迷Angus則花近萬元購入3件「鐵機巧」合金模型，其中一款限售300件，他指，本來擔心因籌號較後或難成功購入，形容最終可買到心頭「好好彩」。