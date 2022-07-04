MIRROR演唱會事故｜傷者李啟言後頸脊椎骨折接受手術　未確定能否恢復活動能力　另一受傷舞蹈員出院 (17:22)

消息指，患者昨日已接受手術穩定脊椎，並已插喉，稍後情况料會由嚴重變為危殆，但強調只屬技術調整。

至於四肢能否恢復活動能力或會否癱瘓，消息人士稱存在很多變數，須視乎復康進度、以及脊椎穩固後，受損神經生長的情况等因素。而阿Mo術前可自行呼吸，術後要使用呼吸機。

醫管局表示，其中一名傷者在深切治療部留醫，情况嚴重，今午接受手術。另一名傷者情況穩定，在家人陪同下已於今午自行出院。李啟言兩名表哥今午2時許到達醫院深切治療病房探望，指阿MO父母正由加拿大趕返港，未知何時到抵達。其中一名蘇姓表哥指，以往不會經常與李啟言見面，上次見面已約於一年前，從新聞得知消息後到醫院探望。

大批網民就到李啟言參與ViuTV節目《全民造星》時的專頁留言打氣。

另外，香港紅十字會因應意外啟動「Shall We Talk」心理支援熱線，為因事件而引致情緒不安者提供情緒支援。香港紅十字會向本報表示，截至今早10時，有40人透過熱線求助、50人透過通訊軟件求助，其中約一半來電者在現場目擊意外。

醫管局高級臨床心理學家譚韻茵表示，市民如出現以下反應，包括不安、驚恐、憤怒、睡眠困難、在腦海中不由自主浮現事件、迴避相關人和事，以及勾起過往創傷回憶等，很有可能已產生急性壓力反應，有需要時應立即尋求專業醫護人員協助，有需要的市民可致電2466 7350，無須預約。