MIRROR演唱會事故｜傷者李啟言後頸脊椎骨折已接受手術　未確定能否恢復活動能力　在港家人探望 (15:29)

消息指，患者昨日已接受手術穩定脊椎，並已插喉，稍後情况料會由嚴重變為危殆，但強調只屬技術調整。

至於四肢能否恢復活動能力或會否癱瘓，消息人士稱存在很多變數，須視乎復康進度、以及脊椎穩固後，受損神經生長的情况等因素。而阿Mo術前可自行呼吸，術後要使用呼吸機。

李啟言兩名表哥今午2時許到達醫院深切治療病房探望，指阿MO父母正由加拿大趕返港，未知何時到抵達。蘇續指，以往不會經常與李啟言見面，上次見面已約於一年前，從新聞得知消息後到醫院探望。

醫管局今早表示，昨晚於紅館演唱會表演期間受傷送院的傷者，其中一人仍然在深切治療部留醫，情况嚴重；另一人情况穩定。大批網民就到李啟言參與ViuTV節目《全民造星》時的專頁留言打氣。

另外，香港紅十字會因應意外啟動「Shall We Talk」心理支援熱線，為因事件而引致情緒不安者提供情緒支援。香港紅十字會向本報表示，截至今早10時，有40人透過熱線求助、50人透過通訊軟件求助，其中約一半來電者在現場目擊意外。

醫管局亦提醒，面對突發重大事故，不論現場目擊或是觀看影片，都可能會引起不安、驚恐、憤怒等情緒，甚至勾起過往創傷回憶，均屬正常急性壓力反應，市民可避免翻看回放影片、小心選擇並適度接收事件的資訊、留意近日情緒、深呼吸及跟可信任的人傾訴，如有需要，向專業醫護人員尋求協助，或致電醫院管理局精神健康專線：2466 7350。