共享基金會將安排流動手術醫療車及醫療團隊到老撾、柬埔寨等地區　料可處理共約3.6萬宗白內障手術 (15:06)

兩名香港中文大學醫科生六年級學生沈思彤及Tayyab Shahzada自2020年起成為基金會的實習生，協助籌備及推動公共衛生人道援助項目，更於今年4月底至5月初隨團到柬埔寨開展控制病媒傳播疾病項目，與當地衛生部門主要官交流及在當地醫院實習一天，從構思到項目落地全過程參與。

沈思彤表示，她在中大曾參與到內地四川省推動健康教育項目，因此對人道救援項目產生興趣，「在加入共享基金會後，便著手為消除白內障致盲項目起草項目流程，並籌備控制病媒傳播疾病公眾教育的項目。」她說，在柬埔寨當一日實習醫生，讓她對醫生與病人的關係有更多的反思。

公共衛生專家、基金會總幹事陳英凝表示，過往不少有志於人道援助的人士只可到外國加入國際人道救援組織，並須長駐外地，共享基金會的出現可以改變這個生態，基金會十分歡迎有志之士加入以香港為總部的中國人道救援組織，攜手改善「一帶一路」國家的醫療系統。

共享基金會致力於推動醫療及公共衛生人道援助，促進「一帶一路」國家公共衛生發展。