共享基金會將安排流動手術醫療車及醫療團隊到老撾、柬埔寨等地區　料可處理共約3.6萬宗白內障手術 (15:06)

由全國政協副主席梁振英牽頭成立的「共享基金會」發出新聞稿，指出過去4年，基金會總共走訪8個亞洲及非洲國家，與當地衛生官員探討開展人道救援項目，更於3個國家包括老撾、柬埔寨及吉布提開展白內障手術援助，預計今年第三季安排流動手術醫療車及中國醫療團隊到老撾及柬埔寨的貧窮地區進行白內障手術，為三個國家處理共約3.6萬宗手術。
兩名香港中文大學醫科生六年級學生沈思彤及Tayyab Shahzada自2020年起成為基金會的實習生，協助籌備及推動公共衛生人道援助項目，更於今年4月底至5月初隨團到柬埔寨開展控制病媒傳播疾病項目，與當地衛生部門主要官交流及在當地醫院實習一天，從構思到項目落地全過程參與。
沈思彤表示，她在中大曾參與到內地四川省推動健康教育項目，因此對人道救援項目產生興趣，「在加入共享基金會後，便著手為消除白內障致盲項目起草項目流程，並籌備控制病媒傳播疾病公眾教育的項目。」她說，在柬埔寨當一日實習醫生，讓她對醫生與病人的關係有更多的反思。
公共衛生專家、基金會總幹事陳英凝表示，過往不少有志於人道援助的人士只可到外國加入國際人道救援組織，並須長駐外地，共享基金會的出現可以改變這個生態，基金會十分歡迎有志之士加入以香港為總部的中國人道救援組織，攜手改善「一帶一路」國家的醫療系統。
共享基金會致力於推動醫療及公共衛生人道援助，促進「一帶一路」國家公共衛生發展。