前港姐寇鴻萍蓄意逃稅罪成囚9個月　聞判及被拒保釋後表現愕然 (13:15)

被告梁寇鴻萍（現年60歲）今由資深大律師清洪代表，被告丈夫梁廷鏘及女兒亦有旁聽。被告得知保釋被拒後，表現愕然，多次四處張望，其後才按指示步入囚室。

暫委裁判官曾慶東判刑時引述其背景報告稱，被告中六畢業，經歷過兩段婚姻，婚後仍努力上進，並取得工商管理碩士，其後從事保險及成立梁寇鴻萍公司。曾官又引述白韻琹一案及其他案例指出，逃稅者要預備監禁，此類案件判處緩刑並非常態。

曾官續稱，被告挪用兩名控方證人孫永斌及鍾永慧的身分及住址等資料，指兩人受僱於其公司。被告又無中生有地稱，兩人曾出席被告的活動及會見客人；她在背景報告中則稱透過女兒聘請兩人。然而兩人從未受僱用被告或收取薪金，反映被告在審訊及報告均不盡不實。曾官又指，被告如何獲取兩人的資料，仍然未有答案，令法庭特別關注其犯案手法，認為案情嚴重。

就5張虛報與被告父親同住的傳票，被告曾辯稱是溝通出錯、疏忽大意，因工作繁忙未有確認父親是否在家；惟曾官認為，反映被告毫無悔意。

曾官續稱，就11張傳票判囚9個月15周，惟考慮被告樂善好施、沒案底、重犯機會不高；本案因疫情延誤及被告已償還稅款，共減刑15周，終判囚9個月。