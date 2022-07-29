賢學思政4人認串謀煽動顛覆國家政權還押候判 (13:07)

國安法另一案，被裁定煽動他人分裂國家罪成的「第二代美國隊長」馬俊文判囚5年9個月，他不服刑期上訴。辯方表示，上訴庭將於9月5日頒下判辭，望法庭押後本案求情判刑獲批。國安法指定法官郭偉健要求控方提供涉事街站片段，稱被告當時態度、神情和公眾反應會影響判刑。

承認案情指，於前年10月25日至去年6月16日期間，王逸戰（21歲）、陳枳森（21歲）、朱慧盈（19歲）及黃沅琳（20歲）分別在旺角、銅鑼灣多區擺設7次街站宣傳政治立場，聲援12港人和在囚示威者。王逸戰在其中6次街站公開發言，呼籲大眾抗爭對抗當權者，說抗爭將會持續，直至香港重光為止。他提醒公眾緊記和實踐「光復香港 時代革命」，口號具煽動分裂國家含義。

王又指出，抗爭不會純屬一場傳統社會運動，他多次以揭竿而起、革命及戰爭的形容和呼籲抗爭，提倡在心態及技能上裝備自己，煽動透過武裝和訴諸暴力，建立香港民族，又說組織會舉辦讀書班和拳擊班。

朱慧盈在街站提出反抗防疫措施，煽動公眾拒用安心出行程式及提供虛假資料，令當局難以追蹤感染源頭；黃沅琳則呼籲抗戰、抗敵，推翻當權者。陳枳森曾在街站簡短發言和展示紙牌。警方去年9月搜查處所和拘捕被告。