MIRROR演唱會事故｜主辦單位稱將調查　若涉不當行為將報警　二判「菱藝」稱不涉機械工程 (11:41)

聲明指，主辦單位已主動聯絡所有有關單位調查，並安排與不同單位會面，包括公司內部和演唱會製作總承辦商「藝能工程」及其次承辦商，包括「協興隆舞台工程」及「菱藝廣告製作」等。

自MIRROR首場紅館演唱會起，舞台安全已備受關注。根據演唱會鳴謝名單，機械工程由「協興隆舞台工程有限公司」負責，舞台工程則由「菱藝廣告製作有限公司」負責。菱藝廣告公司今晨在facebook社交平台發文，指公司只負責舞台舞美工程部分，並無參與任何機械工程、舞台運作等任何製作。

香港舞台藝術從業員工會則發聲明，促請相關機構對事件負上全部責任。他們又指警方、勞工處及有關當局必須調查事件，並希望每個界別都合力避免同類意外再次發生，讓每位舞台從業員都可以在最專業和穩妥的保障下表演。演出業協會就指關注事件，亦相信同業一般非常重視演出安全，認為事件屬個别性質。

工業傷亡權益會促加強保障

工業傷亡權益會發表聲明，表示震驚及難過，並要求政府部門，包括康文署及勞工處介入調查時需檢視舞台安全，釐清、徹查包括主辦及各承辦商等所有涉事單位的責任，並檢視舞台工程安全性，儘快以等同於《工廠及工業經營條例》中對安全的要求規管此行業的運作。

另外，香港紅十字會就事件啟動Shall We Talk心理支援熱線服務，截至上午9時，紅十字會收到36宗電話熱線個案，45宗查詢個案。紅十字會指約一半來電者為當場目擊，其他為看到網上影片時會出現閃回（flash back）及失眠等情況，另有一些個案則涉及觀看網上片段後令精神狀况復發。