MIRROR演唱會事故｜楊潤雄：需時調查提誰負責言之尚早　承諾嚴格執法　稱曾向主辦方提改善建議 (13:03)

楊潤雄表示，當局曾接獲有關MIRROR演唱會的投訴，主要涉及部分場次的危險情况，並曾就此向主辦方提改善建議，而主辦方亦有接受，並於周二（26日）起調整表演安排。勞工及福利局長孫玉菡表示，勞工處已向主辦單位發出暫時停工通知書，要求演出單位停止在懸掛裝置下工作，亦要求主辦單位匯報如何在安全情况下拆除懸掛裝置。他指勞工處人員昨晚已通宵搜證，並會全面調查，若發現有人須就意外負責，當局會嚴格執法。

至於事故責任誰屬，楊潤雄解釋，一般大型表演的租場者須負責場地安全，包括有合資格工程師認證，康文署審視證明文件後，就會容許節目舉行。他指目前意外起因需時調查，亦要了解專家意見，故目前提誰人負責言之尚早，但他承諾當局若有需要會嚴格執法。

楊潤雄又表示，政府已成立由康文署助理署長統籌的小組，將聯同其他政府部門，包括勞工處、機電工程署，以及相關專業人士等，調查事故原因，並會檢視安全措施的改善空間，確保舞台表演安全進行，預料調查須時數周。在小組完成調查工作前，康文署會再審視其他表演單位的舞台設置有否改善空間，避免舞台上再出現高危設施。

另外，楊潤雄亦提及有傷者家人需由外地返港，稱醫務衛生局與傷者家屬聯絡，將盡量平衡家屬及防疫需要。