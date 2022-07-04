MIRROR演唱會事故｜MIRROR演唱會意外2舞蹈員傷 政府煞停演唱會 (00:56)

救護車把兩名傷者，包括專替盧瀚霆（Anson lo）伴舞的舞蹈員阿MO送院，據現場消息了解，其中一名受傷舞蹈員脊椎受傷，影響神經線，只能眨眼，現已送往深切治療部留醫；另一舞蹈員輕傷。

（7月29日00﹕38更新）

文化體育及旅遊局長楊潤雄凌晨發表新聞稿，指非常關注MIRROR紅館演唱會意外事件，政府因應意外已指示演唱會要暫停舉行，直至舞台結構證實安全。

楊潤雄又指，已要求康文署成立一個由助理署長統籌的小組聯同勞工處，及有關人士調查意外成因以及作出跟進工作。康文署及勞工處7月27日曾就近日發生的舞台事件，聯絡演唱會主辦機構，並要求主辦機構檢視情況及提供改善措施。

特首李家超亦發表聲明，對今次事故感到震驚，並向傷者致以慰問，希望他們早日康復。

（7月29日00﹕15更新）

昨晚大約11時半，救護車把兩名傷者，包括專替盧瀚霆（Anson lo）伴舞的舞蹈員阿MO，送抵伊利沙伯醫院救治。阿MO擔架送院時，戴上頭部固定器。現場消息指，傷者送院時清醒。

一不願具名的觀眾指，演唱會主辦單位要求所有觀眾離場時，她不想離去，身旁有觀眾大叫「醒呀！加油呀」，向台上傷者打氣。她同行友人說，MIRROR經理花姐隨後上台「聲震震地開咪」。該觀眾指，所有觀眾都幾乎嚇倒，「不明為何綵排至今，好似每天都有意外發生，（主辦方）不應該再開場，他們（主辦方）好識搵錢，但沒有重視舞台安全，所有『鏡粉』都好擔心，主辦單位的管理層全部要檢討」。

（23﹕36更新）演唱會主辦單位主辦單位大國文化及MakerVille發言人晚上回應事件，指MIRROR演唱會今日發生意外，兩名表演者受傷倒地，救護人員到場進行急救，現已將傷者送院。發言人稱，對是次意外深感抱歉，並非常關心兩名傷者情況，會對傷者提供一切所需協助，亦會徹查事故原因。

（23﹕27更新）初步了解，兩個男舞蹈員送院時清醒。

（23﹕21更新）觀眾施小姐觀看演唱會，坐藍區中段位置，她說事發之前，正專心看Edan及Anson Lo表演，巨幕墜下一刻，起初以為「又有爆破效果」，未幾音樂暫停，全場開燈，始知出事。她說工作人員驅趕觀眾馬上離場時，她感到非常「腳震」，她與同行友人為傷者祈禱，二人隨後在場外相擁及大哭。對於事故，她形容「不知說什麼好」，「原本以為演出沒有意外，無想過會發生這樣嚴重、這麼多大事故」。

男團Mirror 紅館演唱會今晚（28日）來到第4晚，表演期間發生嚴重意外，有屏幕突然下塌，至少兩人隨即倒下。

事發於晚上10時34分，當時Mirror成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo)正合唱表演，舞台上方6個巨型屏幕的其中一個突然鬆脫墮下，兩名舞蹈員疑被壓倒隨即倒下，大批觀眾嚇得尖叫，Mirror經理人花姐約5分鐘後上台，請觀眾離場。有工作人員即時上台急救，消防員、救護員及警員上台了解。