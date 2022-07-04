MIRROR演唱會塌屏幕 2舞蹈員清醒送院 (23:15)

（23﹕27更新）初步了解，兩個男舞蹈員送院時清醒。

（23﹕21更新）觀眾施小姐觀看演唱會，坐藍區中段位置，她說事發之前，正專心看Edan及Anson Lo表演，巨幕墜下一刻，起初以為「又有爆破效果」，未幾音樂暫停，全場開燈，始知出事。她說工作人員驅趕觀眾馬上離場時，她感到非常「腳震」，她與同行友人為傷者祈禱，二人隨後在場外相擁及大哭。對於事故，她形容「不知說什麼好」，「原本以為演出沒有意外，無想過會發生這樣嚴重、這麼多大事故」。

男團Mirror 紅館演唱會今晚（28日）來到第4晚，表演期間發生嚴重意外，有屏幕突然下塌，至少兩人隨即倒下。

事發於晚上10時34分，當時Mirror成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo)正合唱表演，舞台上方6個巨型屏幕的其中一個突然鬆脫墮下，兩名舞蹈員疑被壓倒隨即倒下，大批觀眾嚇得尖叫，Mirror經理人花姐約5分鐘後上台，請觀眾離場。有工作人員即時上台急救，消防員、救護員及警員上台了解。