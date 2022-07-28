屏山油站劫案拘2人　警檢違禁武器包括鹿角刀 (20:00)

被捕兩名巴基斯坦裔男子，年齡分別37及46歲。警方正調查兩人管有的違禁武器用途及有否涉及其他罪案，行動中所檢獲3支仿製長槍，經檢驗後證實是氣槍，並無超出法例規定的兩焦耳，不屬於火器。

元朗警區刑事調查（一）總督察袁皓霆表示，昨清晨6時30分，元朗屏新起村街一油站便利店內發生劫案，一名非華裔男子闖入新起村街便利店，亮出25厘米長利刀指嚇店員，掠走1740元現金後騎單車逃去。

警方翻查店內閉路電視及蒐集情報，經案件分析，元朗刑事調查隊探員掩至天水圍天湖路一公共屋苑監視及埋伏，於昨晚9時30分在一處所拘捕37歲男子，其後進入其寓所搜查，在單位內再拘捕另一名46歲男子，在屋內搜出3支長柄氣槍、一個丫叉及一對中國武術用的鹿角刀，並檢獲賊人行劫時所穿衣物及逃走單車。 總督察袁皓霆呼籲特別是通宵營業的商戶加強保安措施，遇有可疑人應立即致電報案。