屏山油站劫案拘2人　警檢違禁武器包括鹿角刀 (20:00)

元朗警區探員在追查昨晨（27日）屏山油站便利店內發生的騎單車賊劫案後掌握線索，在天水圍天湖路一屋苑埋伏多個小時，拘捕2名非華裔男子，檢獲3支仿製長槍、一個丫叉、一對中國武術用的鹿角刀和疑犯犯案時所穿的衣物及逃走用的單車工具等。其中37歲男子涉搶劫，另與同被捕的46歲同鄉涉「管有仿製火器」、「管有攻擊性武器」及「管有違禁武器」等罪名，兩人將被通宵扣查。
被捕兩名巴基斯坦裔男子，年齡分別37及46歲。警方正調查兩人管有的違禁武器用途及有否涉及其他罪案，行動中所檢獲3支仿製長槍，經檢驗後證實是氣槍，並無超出法例規定的兩焦耳，不屬於火器。
元朗警區刑事調查（一）總督察袁皓霆表示，昨清晨6時30分，元朗屏新起村街一油站便利店內發生劫案，一名非華裔男子闖入新起村街便利店，亮出25厘米長利刀指嚇店員，掠走1740元現金後騎單車逃去。
警方翻查店內閉路電視及蒐集情報，經案件分析，元朗刑事調查隊探員掩至天水圍天湖路一公共屋苑監視及埋伏，於昨晚9時30分在一處所拘捕37歲男子，其後進入其寓所搜查，在單位內再拘捕另一名46歲男子，在屋內搜出3支長柄氣槍、一個丫叉及一對中國武術用的鹿角刀，並檢獲賊人行劫時所穿衣物及逃走單車。 總督察袁皓霆呼籲特別是通宵營業的商戶加強保安措施，遇有可疑人應立即致電報案。