政府設13個專責組應對疫情　檢疫酒店改由醫務衛生局領導 (19:11)

13個專責組分工負責不同抗疫範疇，例如檢疫酒店、疫苗接種、防控措施、病毒檢測等工作，分工大致與上屆政府相近，惟指定檢疫酒店的工作則有別於上屆政府，新一屆政府安排有關工作由醫務衛生局領導，有別於上屆政府由公務員事務局處理的安排。

新一屆政府亦設「抗疫宣傳專責組」，由政府新聞處長領導，負責推行及監督抗疫宣傳計劃。

13個專責及專項組分別為：

抗疫專責組，由醫務衛生局長領導，負責制訂及推行抗疫防控措施；

指定檢疫酒店專責組，由醫務衛生局長領導，負責推行及監督指定檢疫酒店計劃；

檢測專責組，由醫務衛生局長領導，負責推行及監督病毒檢測服務及檢測行動；

抗疫科技應用專責組，由創新科技及工業局長領導，負責推行應用科技配合防疫抗疫措施；

社區隔離設施專責組，由保安局長領導，負責監督社區隔離設施的管理；

抗疫運輸專責組，由運輸及物流局長領導，負責推行及監督為抗疫而設的點對點交通服務；

抗疫宣傳專責組，由政府新聞處長領導，負責推行及監督抗疫宣傳計劃；

疫苗接種專責組，由公務員事務局長領導，負責制訂及推行提升疫苗接種率的措施，特別針對長者和兒童接種率；

公務員動員專責組，由公務員事務局長領導，負責計劃及動員公務員支援抗疫行動；

內地聯絡專責組，由政制及內地事務局長領導，負責與內地聯絡以達致聯防聯控；

污水檢測專責組，由環境及生態局長領導，負責推行及監督污水監測工作；

安老院舍專責組，由勞工及福利局長領導，負責計劃及推行有關保護安老院舍長者的措施；

重大活動專項組，由政務司長及副司長領導，負責監督和計劃未來預期重大活動的相關防控措施。

指導及協調組下亦設有「應對疫情指導及協調組辦公室」，由醫務衛生局長擔任辦公室主任，以研究、建議和推動防疫抗疫方案及措施。