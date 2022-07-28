科技園伙建造業議會推建築創科計劃　冀以人工智能助改善建造安全 (19:03)

以科技改善建造安全的項目現已應用，例如物聯網（IoT）智能安全帽，其內置感應器可實時監測工人的體溫、心跳頻率等，另可紀錄工人工作期間的位置、行動軌跡和距離數據。相關數據會即時傳送至地盤安全主任，以監測工人的健康狀況和控制地盤聚集人數。還有混合實境眼鏡、探測用無人機和數碼雙芯技術平板電腦，可進行實時監測和模擬工程情況，讓不在場者可了解現場狀況，作適當指令。

鄭定寕表示，建造業議會的「建造業創新及科技基金 」（CITF）基金上限已由300萬元加碼至600萬元，每間公司最多可就每項科技產品獲150萬元資助，與安全相關的更可獲最多200萬元。

香港科技園公司行政總裁黃克強說，「創新的科技只在實驗室（做）不足夠，要應用在其他地方」，他表示科技園逾千間公司將加強與建造業的合作，以協助傳統產業轉型。