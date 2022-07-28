涉收回佣向網店賣季尾貨　D&G前主席及網店前董事否認控罪 (19:01)

兩名被告依次為D&G HK時任主席Michel Didier Raymond Gonzalez（54歲），以及已結業的魅達網（香港）有限公司時任董事兼主要股東蔣加鋒（42歲）。

控方開案陳辭指出，2013年8月，魅達網和一間售賣「季尾」和特價貨品的內地時裝網店，即唯品會（中國）有限公司簽訂品牌顧問中介協議。同月，首被告代表D&G HK和唯品會簽訂售貨協議。其後魅達網再和唯品會簽訂補充協約，提及和D&G HK之間的協議。直至2015年10月，D&G向唯品會售出逾1200萬港元的貨品。

首被告與妻持有的海外公司Real Team International Group Ltd.（Real Team），案發期間向魅達網發出發票索款；魅達網從唯品會收取稱為「D&G服務費」的款項後，再向Real Team支付約170萬元。控方稱，唯品會透過魅達網支付款項予首被告的公司Real Team，該些款項沒經D&G授權，D&G及其香港分公司不知悉他經營Real Team，首被告未有就從次被告、魅達網及唯品會所得利益申報。