新冠疫情｜本港增4886宗新冠陽性個案　一名22個月大女嬰染疫危殆 (17:46)

政府專家顧問劉宇隆，居於長洲的女嬰昨日（27日）早上發燒，昨晚家人發現女嬰抽搐，到長洲醫院求診，再由飛行服務隊送到東區醫院，懷疑女嬰出現腦病變，女嬰的3歲胞姊檢測亦呈陽性。劉宇隆指女嬰入院治療時間尚算快速，在2至3個小時內已由長洲到東區醫院，提醒家長要多留意小朋友狀況，如發現他們神情呆滯、有抽搐情况，須盡快求診。

劉宇隆亦重申，聯合科學委員會下周將開會討論讓3歲以下幼童接種疫苗，稱除美國及以色列已容許6個月至5歲幼童接種三劑復必泰疫苗外，加拿大及澳洲亦計劃中。他稱疫苗第三期數據雖屬「金標準」，但指兩款供3歲以下幼童接種的疫苗未有第三期數據，仍然有效及安全，認為市民不應「迷戀」第三期數據。對於有家長擔心子女年紀太小而出現問題，他則稱家長有權選擇接種與否。

學校今（28日）增409宗陽性呈報個案，涉及315間學校，7間學校個別班別級須停課一周，包括靈糧堂秀德小學3A班、南亞路德會沐恩中學1B班、深水埗官立小學4B班、東華三院羅裕積小學4C班，均有3名學生確診；聖公會聖約瑟堂幼稚園K2上午「良善」班有2名學生確診；明愛樂進學校「勤」班、明愛樂義學校一班別，均有1名學生確診。由於兩間學校學生較難佩戴口罩，學生須接受檢疫。

至於院舍則增5間呈報陽性個案，包括頤和園護老中心（紅磡）、博愛醫院賽馬會護理安老院、香港路德會社會服務處路德會梁季彝夫人安老院、保良局壬午年耆樂居、圓玄護養院暨長者日間護理中心（梨木樹邨）。