前男警被控於女警林婉儀殉職後於網上發表煽動言論　將爭議證據可否呈堂 (15:41)

控方今庭上表示，不爭議被告於紀律調查的口供，審訊將傳召7名證人，及依賴長11分鐘的錄影會面。

辯方則稱，不爭議被告的醫療報告及錄影會面，但爭議被告手機搜出的文字截圖及手機的呈堂性，並指控方的證據未能合付《證據條例》 第22A條；且被告在未被警誡下，向警方提供手機密碼，故爭議手機的資料可否呈堂。另辯方透露，審訊時會傳召兩名證人，證明被告以往服務警隊時的工作表現，以顯示他沒有煽動意圖。

羅官則質疑辯方的抗辯方向，並稱控方已檢取被告的手機，若指控方呈上的證據是「無頭無尾、斷章取義」，應爭議其全面性，而不是呈堂性。羅官又指出，煽動罪並非針對被告的目的，而是檢視涉案文字本身是否具煽動意圖。羅官遂預留9月16日再作審前覆核，讓控辯雙方整理本案的爭議點。