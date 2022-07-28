申訴專員公署主動調查1823熱線成效及房署特快公屋編配計劃 (12:39)

公署指，今年1月至5月期間，接獲大量投訴指1823沒有接聽電話，亦暫停處理書面查詢及投訴，令市民求助無門。申訴專員趙慧賢認為，若1823未能有效運作會對市民造成不便，甚至影響部門處理公眾查詢及投訴工作；政府亦會透過1823接收市民意見，認為1823能發揮有效作用，是促進政府良好管治及提升公共行政效率重要一環，因此公署決定主動調查，審研1823處理投訴及查詢的成效，包括處理涉及跨部門投訴機制，以及有需要時提出改善建議。

另外，公署亦接獲投訴指，有非長者公屋申請人未有參與「特快公屋編配計劃」卻獲編配「長者住屋」單位，並因拒絕有關編配而失去一次配屋機會。資料顯示，過去五年，每年有過千宗獲編配「長者住屋」公屋申請者拒絕接受相關配屋的個案。

根據房屋署資料顯示，在2021年6月30日，「改建一人單位」及與其設計相近的「長者住屋」單位的空置率皆達六成。公署亦接投訴指，有非長者公屋申請人未有參與「特快公屋編配計劃」卻獲編配「長者住屋」單位，並因拒絕有關編配而失去一次配屋機會。

公署解釋，公屋供不應求且輪候時間不斷延長，如何善用「長者住屋」及「改建一人單位」所涉的公屋資源，是值得探討的課題，故她會對「長者住屋」及「改建一人單位」展開主動調查，審研有關計劃的編配及入住情況、日常管理、相關改善措施的進度和成效、房屋署的長遠安排及有需要時提出改善建議。