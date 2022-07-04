羅健熙稱民主黨雖與中央想法有差異但仍支持一國兩制　黨綱承認《憲法》及《基本法》 (13:06)

民主黨今日舉行疫情民調記者會，羅健熙被問到如何回應建制派近期批評，他表示，雖然民主黨對一國兩制的落實或與建制派和中央的想法有差異，但強調民主黨所支持的一國兩制內涵包括中國憲法，因憲法屬特區成立的法律基礎。

未討論參加補選與否惟信勝算不大

至於立法會選委會界別多個議席懸空，羅健熙表示，黨內未有討論參加補選與否，僅認為民主黨勝算不大，故「興趣未必很高」。至於明年區議會選舉，他重申若制度不變，將繼續參選。民主黨油尖旺區議員朱子洛透露，民政專員曾向區議員諮詢區議會改革方案的意見，惟在記者會上未提及詳情。

羅健熙又表示，民主黨將就施政報告向新政府提出意見，尚未決定會否約見政府官員。

另外，民主黨於今年7月1日至20日，以電話隨機抽樣訪問1041名市民。了解市民對疫苗通行證安排的意見，其中37%受訪者認為應增加相關安排或進一步收緊，23%受訪者支持放寬，另有7%人認為應全面取消。另有52%受訪者支持放寬入境檢疫安排。羅健熙冀政府盡快放寬入境檢疫安排，以與新加坡和日本等其他亞洲國家競爭。