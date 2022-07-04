36歲男疑因生意糾紛法院斬兩男認罪候判　求情稱妻子遭事主欺凌需入青山 (12:20)

被告蔡文遨（36歲、水手）被控於2021年6月23日，在深水埗西九龍法院大樓B座5樓24庭內，意圖使柯嘉熹及陳啓軒身體受嚴重傷害，而非法及惡意地傷害兩人，另企圖非法及惡意傷害黃樂堯。

辯方求情時指，被告太太被三名事主騷擾和欺凌，導致她需在青山醫院接受治療，被告向審裁官投訴3人惡行不果後，才會失去控制犯下本案。辯方表示，明白於法庭內干犯以上行為的嚴重性，但指被告並非存心在法庭內傷人，而是受壓力所致。

控方案情指，被告太太（當時為未婚妻，二人於2019年結婚）於2018年與柯、陳、黃3人創業，有關業務於2019年結束，4人因財務糾紛發生爭執，柯、陳、黃遂於小額錢債審裁處向被告太太提出法律程序。

去年6月23日，被告與柯、陳、黃於西九龍法院大樓B座5樓24庭內出席聆訊，聆訊結束後被告質問柯、陳、黃會否道歉，3人保持沉默，被告遂從背包取出一把刀刃長21厘米的菜刀斬向三人，三人與審裁官等人從審裁官門口逃離現場，柯、陳後逃至5樓緊急出口並關門，被告上前踢門一下後，便返回庭內報警自首。

控方表示柯的傷勢已復元，但正接受心理治療，陳的手指屈曲仍有困難，正接受物理治療，暫未知有否造成永久性傷害。