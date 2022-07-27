聯合國人權事務委員會促廢《國安法》   (19:49)

報告初稿又指出，警方執法及處理集會事宜，指深切關注警方2019年過度及濫用武力，關注港府將所有示威標籤為暴力；促請港府即時成立完全獨立的投訴警察調查機制；呼籲撤銷被控非法集結人士，及修訂《公安條例》。委員又關注香港言論及新聞自由保障，提出撤銷被控違國安法的記者控罪，並應確保反假新聞法立法前有諮詢。

委員會本月審議香港履行《公民權利和政治權利國際公約》狀況時，委員會成員多次要求港府明確保證向委員會提交意見的團體不會被秋後算賬，港府當時稱國安法不影響正常與國際交往。委員會在報告中對港府並未明確表態感遺憾。

委員會在報告初稿中質疑，港府在提升港人對性傾向及性別認同歧視的敏感度缺乏作為（lack of efforts），並關注香港並無法例處理LGBTI社群面對歧視及仇恨言論狀況。委員會建議，立法明文禁止對LGBTI的歧視、騷擾或仇恨言行，推行運動提高公眾意識，及引入跨性別人士性別承認機制。

本報正向政制局及保安局查詢，有待回應。