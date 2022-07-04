3宗販毒裁表證不成立上訴庭跟進　揭控方外聘大律師曾承認證據薄弱　律政司已跟進 (19:02)

今日聆訊聚焦其中兩宗販毒案，被告分別為一名洪都拉斯男子及兩名印尼女子，主審法官均是金貝理。

針對首案，主審法官曾向陪審團表示被告明顯被第三者設局欺騙，才會帶毒品入境，因此指引陪審團裁定被告脫罪。律政司副刑事檢控專員譚耀豪表示，法官不應該在此階段評論案中證據，否則構成法律錯誤。上訴庭法官薛偉成表示同意，指「她（法官金貝理）不應該這樣說，這是陪審團的工作」。

庭上讀出審訊謄本，顯示該案的控方外聘大律師，曾在庭上承認控方證據薄弱。上訴庭法官彭寶琴聽畢批評，外聘大律師和其他檢控官一樣，有責任維持司法公義，「即使她承認案件理據薄弱，應否這樣做呢？」譚耀豪表示，律政司已跟進事件。

至於次案，兩名被告攜帶的行李箱藏有毒品，主審法官表示無法排除被告不知情的可能性，裁定控罪表證不成立。譚耀豪表示，法官顯然考慮了被告在錄影會面的解釋，向辯方證據給予比重，但原則上應該由陪審團作證據推論。聆訊本周五（29日）續，屆時將討論第3宗販毒案。