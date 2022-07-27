男子淘大商場衝突搶警員索帶認阻差辦公囚11星期 (18:21)

朱永業（26歲、學生）原被控於2019年9月14日在牛頭角淘大商場內，企圖阻撓警員17128及警員19622，並襲擊警員20921兩罪。控方今呈上修訂控罪，將原有的第一控罪分拆，改控共3罪。被告否認所有控罪，案件押後至9月14日，其間按原有條件保釋。

張偉保（34歲、室內設計師）涉嫌於同日衝突中，在另一名示威者被警員制服時，搶走警員手上的索帶。他早前承認一項「阻撓在正當執行職務的警務人員」罪。辯方今求情時呈上一封被告於獄中撰寫的認罪悔過書以表悔意，另呈上新聞圖片，顯示被告曾在其他示威活動中保護受傷警員。辯方律師表示，由於被告父母離異，由祖父母養育成人的他早已投身工作、自力更生，其母和姊姊對被告犯案感到驚訝，認為被告是受他人影響。

裁判官劉淑嫻判刑時指被告張偉保行為破壞社會秩序，必須判處具阻嚇性的刑罰，不能以緩刑處理，因此以18個星期為量刑起點，但考慮被告承認控罪、沒有案底，因此改判即時監禁11個星期。