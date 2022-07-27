港隊東亞盃一球不敵中國隊　球迷商場觀賽落力打氣 (18:16)

香港足球代表隊今（27日）在日本舉行的東亞足球錦標賽與中國隊較量，港隊最終以0比1落敗，完成今屆賽事。球賽在屯門、旺角及南昌多個商場均有直播，在南昌「V Walk」商場，下午有約50人在中庭觀賽，當中不乏中小學生，部分球迷則穿紅色港隊球衣，上面寫有「香港人」、「撐自己人」等字句。現場氣氛熾熱，在港隊進攻及在禁區前防守成功時，多次傳出歡呼及掌聲；港隊錯失進攻機會時，球迷則呼「哎呀」替球員不值。賽事結束後，港隊雖落敗，現場仍響半分鐘掌聲。
升大學四年級馮同學，穿上球迷版波衫撐港隊，稱在商場與其他球迷一起歡呼的氣氛很好，「球迷們在有入球機會時，都很願意為港隊吶喊及拍掌，球員當然未能聽到，但仍期望可以打氣」。
剛中學文憑試（DSE）放榜的林同學說，他最近亦有觀看港隊對韓國賽事，認為今次觀賽是氣氛最好一次。他近一兩年起喜歡足球，表示支持港隊因其代表港人，「出於對香港的歸屬感，在此地讀書、成長，加上自己喜歡足球」，又指不論港隊成績如何，都會盡球迷責任支持。
球迷朱先生稱，認為港隊雖落敗，但表現及組織均比上兩場進步。他又指今次是首次在商場觀賞球賽，指「氣氛始終不及現場觀賽，希望日後香港恢復對外通關後，可以親自到球場觀賞賽事」。