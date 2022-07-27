三男荃灣非法集結罪成還押候判 (18:01)

3名被告依次為陳港榮（22歲）、岑子軒（25歲）、葉仲德（24歲），分別為學生及工程公司助理。3人被控2019年8月25日在荃灣眾安街近沙嘴道參與非法集結；岑另被控管有一個可發出雷射光束的裝置。

就3人參與非法集結控罪，裁判官屈麗雯表示，3名被告出現的時間、地點和裝束均與其他聚集人士的脗合，環境證供排除了3人是純粹巧合路過的可能性。另外，裁判官質疑次被告岑子軒任急救員的說法，指出急救員跟聚集人士身份並無衝突，再者他當日未有穿上反光衣，反而穿上全黑裝束，容易隱沒在聚集人士當中。

就岑子軒在公眾地方管有攻擊性武器罪，裁判官屈麗雯不接納雷射筆為岑日常工作用品的說法，質疑岑為何將雷射筆放於伸手可及的腰間位置，急救用品反倒放在較難觸及的背包內。裁判官最終裁定3人參與非法集結、岑子軒在公眾地方管有攻擊性武器罪名成立。