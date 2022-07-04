兩男涉盜梁振英兒子帳戶訂逾3000元飛機餐及寄艙行李　一男認罪求情稱僅一時貪玩 (17:53)

認罪的首被告黎紹泓（24歲）報稱便利店兼職職員，為前香港快運地勤人員；控罪指，他於或約於2019年12月24日，在香港無合法辯解而摧毁或損壞屬於香港快運航空的電腦。

辯方今求情指出，首被告自小對航空服務業感興趣，自中學畢業後修讀航空服務及營運課程，並成為機場地勤人員，後因母親患癌遂辭職陪同母親覆診。被告現感到非常後悔及慚愧，案發時只因一時貪玩及自認為有趣的惡作劇繼而作出該等行為。辯方又指，被告即時認罪、配合警方調查，而香港快運及梁傳昕一家並無實際損失，相信被告已吸取沉重的教訓，望法庭可考慮判處非監禁式刑罰。

案情指，梁傳昕於2019年12月購買了香港快運（HK Express）來回日本機票與家人外遊，香港快運職員在核對其回程資料時，發現有尚未付款的款項及不尋常的預訂服務，其中包括24個飛機餐以及5個寄艙行李限額，多項帳戶資料亦被修改，懷疑帳戶被人盜用，繼而揭發事件。

經調查後，警方以12月24日一個登入香港快運手機程式的IP地址，追蹤至首被告位於慈雲山的住所，並作出拘捕。首被告在警誡下承認，自己因「一時貪玩」而登入梁傳昕的帳戶更改其餐單，意圖整蠱梁振英一家。

至於同案的次被告郭尚文（22歲），報稱地勤則被控不誠實地獲益而取用電腦及意圖妨礙司法公正兩罪，原於今日答辯，裁判官嚴舜儀應被告要求將案件押後至8月24日再訊，以待被告尋找律師代表。