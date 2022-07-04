六旬漢奏《願榮光》遭票控稱各地均容街頭表演為何香港不能　官稱「唔得㗎喎」 (17:22)

傳票指，被告李解新（68歲）被控於2022年4月29日下午5時6分至5時29分期間，無合法權限或解釋且沒有警務處長發出的許可證，而在位於東涌市中心巴士總站的行人路上的公眾街道或道路上奏玩二胡。

被告今在庭上否認控罪，並有普通話傳譯協助。他稱「在香港很多很多街頭表演，誰認罪？香港警務處處長，誰認識他？」他提及，曾在英國、泰國、街頭表演，甚至在中國大陸也可以，反問「為何香港不能？香港不是一國兩制嗎？在民主自由的香港就不行嗎？」，曾官則稱「唔得㗎喎」。

被告續稱，他因演奏二胡，已多次被票控，且在公眾地方表演，得到國際公約允許。曾官遂稱，法庭毋須得知他涉及的其他案件；並指根據法例，在公眾地方表演需要領牌，否則被控，「你講國際公約、英國泰國呢啲，對你冇幫助」。