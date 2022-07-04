新冠疫情｜本港增4508宗新冠陽性個案　死亡個案再現雙位數　再增校巴群組 (17:06)

10宗死亡個案年齡介乎74至97歲，包括7男3女，有4位患者來自院舍。10人當中有4人已接種2劑疫苗、3位接種1劑疫苗，3人沒有接種疫苗。

學校今（27日）增482宗陽性呈報個案，涉及371間學校，再多2間學校陽性個案或經校巴傳播，涉事學生及職員須停課一周，包括香港耀能協會羅怡基紀念學校一輛校巴有1名學生及1名職員確診，全車有4名學生及數名職員；崇真小學暨幼稚園19號校巴有2名學生、1名職員、1名保母確診，全車有9名學生及2名職員，2名確診學生來自不同班別。另外有6間學校個別班別級須停課一周。

另外，葵涌醫院加護病房有一名員工在7月22日檢測呈陽性，經院方追蹤調查後，發現多2名病人和1名員工確診，病人已轉送到瑪嘉烈醫院隔離治療，目前全部情况穩定。同房有4名病人被列為密切接觸者，該病房全部病人和員工需進行病毒檢測。

至於院舍則增4間呈報陽性個案，其中騰達護老中心（筲箕灣）累計有3名院友及1名工作人員確診；滙豐安老院（環翠）有限公司、聚福護老院有限公司，均有1名院友及1名工作人員確診；明愛景康居有1名院友確診。

而懷疑Omicron BA.2.12.1個案則輕微上升至佔整體個案3.1%；懷疑Omicron BA.4或BA.5個案則升至佔整體個案1.9%。