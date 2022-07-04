教大下學年推大灣區學校體驗先導計劃　2026年所有本科生需到大灣區考察 (15:06)

2022/2023學年下學期起，教大將推行大灣區學校體驗先導計劃，供有興趣學生到大灣區港人子弟學校進行為期三星期的體驗，包括深圳香港培僑書院龍華信義學校、廣州暨大港澳子弟學校、東莞暨大港澳子弟學校等，每間學校將提供4至6個實習名額，讓共12至18名學生到校任教中、英、數、體育及藝術等科目，並由導師觀課及評分，同學亦需提交反思報告，表現理想的同學可以獲發證書。

教大亦會在2023/2024學年起開辦佔1學分的含有大灣區元素的跨學院必修核心科目，約100個修讀文化遺產教育與藝術管理榮譽文學士、漢語作為第二語言教學榮譽文學士、社會學與社區研究榮譽社會科學學士的新生到大灣區進行考察。其後2024至2026學年將擴展到四年制及高年級入學課程，兩個學年共約1100個學生。到2025/2026學年，所有學士學位課程的學生均需到大灣區考察，每年涉及1300多名學生，內容涵蓋歷史文化、創科、經濟、藝術創意產業、青年創新創業及教育培訓。被問到若學生不想或未能回內地會如何處理，教大協理副校長（學術事務）及教務長鄭美紅指會按每宗申請的情況處理，學生可向老師提出原因，再看如何安排。

文憑試早前放榜及大學聯招改選結束，李子建指很欣喜看到教大的學科在10個最受歡迎學科中佔5個。鄭美紅就補充指，今年收生情況理想，雖然考生人數下跌，但教大今年的申請較去年上升。