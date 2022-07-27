連儂牆貼女友人資料後鎅傷對方 港鐵車長傷人搶劫罪成候判 (00:37)

被告王正（又名劉嘉祺）被控 2019 年 11 月 6 日，港鐵九龍灣站 B 出口外的行人天橋，非法傷害及搶劫陳煥明。案情指出，案發當日凌晨，事主在九龍灣巴士站的「連儂牆」發現被告張貼印有她個人資料的單張，遂以手機拍攝被告，其間兩人發生衝突，被告涉以鎅刀鎅傷她的左額、以腳踢其臀部，並搶去其手機逃去。

對於被告辯稱，案發當日他沒有攜帶鎅刀，兩人只是徒手爭執。暫委法官黃國輝在裁決質疑，如兩人只是徒手爭執，應沒理由造成事主臉部及上衣遺下的大量血跡，亦相信事主不會故意弄傷自己誣衊被告，事主的傷勢亦與被利器鎅傷的情況吻合。黃官亦認為事主作供直接，是誠實可靠的證人，故接納其證供。

黃官又指，現場雖未有檢獲相關證物，但認為被告逃跑時必定帶走所有工具，警員當日亦非即時到場蒐證；即使現場單張上沒有被告指紋，亦不代表被告未曾接觸單張。

至於被告提及與事主同遊瑞士時借錢不還，當日兩人屬債務糾紛引起衝突。黃官質疑，事主如遲遲沒有還債，沒理由在旅行後一個月仍相約被告見面，被告亦沒有發出任何文字紀錄追債，因而不相信他曾向事主借錢，故拒絕接納被告辯解，裁定被告兩罪成。